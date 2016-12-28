رد ناري من أحمد حسن على مرتضى منصور في بيان رسمي

بيان رسمي جديد من أحمد حسن ضد مرتضى منصور

قام أحمد حسن لاعبي ناديي الأهلي والزمالك بالرد مجدداً على مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، بعدما قام الأخير بمهاجمته في أحدى القنوات التلفيزيونية.

وشدد احمد حسن في بيانه على أنه لن ينتهك حرمات منزل مرتضى منصور كما فعل رئيس الزمالك في تصريحاته الأخيرة، مشدداً على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال الأمر.

وقال أحمد حسن في بيانه:

“دائما ما تتحدث عن أنك رجل مصر الأول، وكنت أتمنى أن تكون المعركة بيننا، رجل لرجل، بعيدا عن الدخول في حرمات البيوت والأمور الشخصية، ولكن هذا ما عهدناه عليك دائما في الخلافات الشخصية ودائما ما تتجه إلى أسلوب الـ…”.

“ما أسهل أن أرد عليك وأدخل في حرماتك وأعراضك، ولكن تربيتي وأخلاقي وما علمني إياه أبواي لا يسمح لي أن أدخل وأخوض في حرمات أو أعراض أي شخص مهما كانت الخصومة بيننا”.

“وكما يقول المثل، فإن العين بالعين، والبادي أظلم، فأنا بالفعل دائما أترفع عن الرد على البذاءات مرة واثنتين ولكن في الثالثة، سيكون كل شيء عنك مباح للجميع بالنسبة لي، وسأتحدث فيه وما أسهل هذه الطريقة”.

“أعلم أن المعركة ستطول بيننا نظرا لأن دورك لم ينته بعد مثل غير من سبقوك في تأدية هذا الدور، وبالفعل أنت تؤديه على أكمل وجه، ولكنني على يقين وثقة بالله بأن حقي لن يضيع بالاحترام والقانون، وبمساندة كل المحترمين الذين يدعمونني بشكل مستمر، وأود أن أشكر الجميع على هذه الوقفة المحترمة، إذا لم يكن للمسئولين راي آخر في هذه المعركة”.

“الآن القضية ليست قضيتي وحدي ولكنها قضية أجيال قادمة نريد أن تنشأ على يد قدوة تعلمهم الأدب والاحترام بعيدا عن المهاترات والبذاءات والخوض في الأعراض التي نراها كل يوم وليلة ولا أحد يحاسب على ذلك”.

يذكر أن محمد الشرقاوي المستشار القانوني، لأحمد حسن قرر تقديم بلاغ جديد ضد مرتضى منصور في الأسبوع المقبل ويتضامن معه مجموعة كبيرة من المحامين من الصعيد.