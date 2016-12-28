انفراد.. حسام البدري يوافق على رحيل مؤمن زكريا من الأهلي بشرط

احتراف مؤمن زكريا يتوقف على هذا اللاعب

فجر مصدر داخل الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل عن موقف مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن حسام البدري يدرس فكرة إعارة او الموافقة على العروض المقدمة لمؤمن زكريا لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة للرحيل عن الأهلي في يناير المقبل.

وأشار المصدر إلى أن البدري شعر برغبة اللاعب في خوض التجربة في الفترة المقبلة بالإضافة إلى تأثيرها بشكل كبير على تفكيره والذي أدى لتراجع مستواه الفني الأمر الذي بدأ يجعل البدري يحتفظ به على مقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة.

وأوضح المصدر أن البدري طلب استعادة أحمد الشيخ في يناير كشرط أساسي للموافقة على رحيل اللاعب في يناير لتعويض غيابه بلاعب في مستواه الفني.

وبات احتراف مؤمن زكريا حاليًا متوقف على عودة الشيخ للأهلي في يناير المقبل.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة هامة أمام نظيره الزمالك غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الممتاز.