رمزي خالد خارج قائمة الزمالك الإفريقية ويقترب من الرحيل

محمد حلمي يرفض الاعتماد على رمزي خالد

سرب مصدر مسئول داخل نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية عن خروج رمزي خالد لاعب وسط الفريق من حسابات الجهاز الفني للفارس الأبيض.

وأكد المصدر أن محمد حلمي المدير الفني للفريق يرغب في الإطاحة باللاعب حتى أنه استقر على عدم قيده في قائمة الفريق الإفريقية المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن محمد حلمي يدرس ترك 6 أماكن شاغرة في قائمة الفريق الإفريقية لميركاتو الانتقالات الصيفية لتفادي الأزمة التي سقط فيها الفريق الموسم الماضي والتي تسببت في خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين وإصابة أخريين ودخول المبارايات الأخيرة بقائمة اضطرارية.

وشدد المصدر على أن حلمي قرر عدم الاستعانة بجهود اللاعب خاصة وأنه غير ملتزم خلال الفترة الأخيرة وأن مستواه تراجع كثيرًا.

وشهدت الساعات الماضية تلقي اللاعب عرض من قبل نادي سموحة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلا أن الزمالك لم يحسم موقف اللاعب بعد.