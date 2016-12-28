كابونجو كاسونجو يوجه صدمة للأهلي والزمالك قبل القمة

كابونجو يعترف بوجو عرض خليجي

وجه الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد السكندري صدمة كبيرة لجماهير الأهلي والزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.

جاء ذلك بعدما أعلن اللاعب عن عدم علمه بوجود أي اتصالات من جانب مسئولي الفريقين مع الاتحاد السكندري للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو حتى نهاية الموسم.

وأوضح اللاعب أنه على علم فقط بوجود عرض رسمي كبير ن جانب مسئولي نادي بني ياس الإماراتي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوي المقبلة.

وكان اللاعب قد نجح في لفت الأنظار إليه خلال الفترة الماضية بعد تألقه مع الاتحاد بشكل كبير وتقديم مستوى قوي تصدر من خلاله لقب هداف الفريق وينافس على هداف الدوري.

وصرح حسام البدري المدير الفني للأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق أن كل منهما يطمع في الحصول على خدمات اللاعب.

ويبدو أن اللاهب سيكون على مقربة من الرحيل إلى الدوري الإماراتي خاصة وأن المقابل المادي مغري.