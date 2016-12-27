مهاجم إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

عمرو مرعي يوضح حقيقة مفاوضات القطبين
كشف عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي حقيقة مفاوضات قطبي الكرة المصرية، الاهلي والزمالك معه لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية .
وأكد “مرعي” في تصريحات تليفزيونية أن أخبار مفاوضات الأهلي والزمالك معه للحصول على خدماته يسمع عنها في الجرائد فقط، نافياً وجود أي محادثات مع أي نادي .
عمرو مرعي: لا مفاوضات مع القطبين وأركز مع إنبي فقط
وأوضح مهاجم الفريق البترولي أن كل ما يشغله حالياً التركيز مع فريقه واستمرار تقديم مستويات مميزة لمساعدة إنبي على تحسين وضعه بجدول الترتيب .
وشدد اللاعب على أن رحيله عن صفوف إنبي سيكون بموافقة وعلم إدارة النادي البترولي، .
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