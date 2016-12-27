تعرف على حقيقة خلافات غالي ومتعب في الأهلي قبل القمة

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة خلافات غالي ومتعب

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة وجود خلافات بين القائد حسام غالي ومهاجم الفريق عماد متعب قبل مباراة القمة أمام الزمالك .

وكانت بعض الأنباء قد تحدث عن خلافات بين غالي ومتعب في فندق إقامة الفريق قبل القمة، بسبب رغبة الكابيتانو في تغيير الغرفة التي يقيم بها مع زميله محمد هاني والإقامة في غرفة متعب مع حسين السيد وهو ما رفضه القناص .

عبد الحفيظ ينفي خلافات متعب وغالي

ونفى “عبد الحفيظ” وجود أي خلافات بين غالي ومتعب، مشيراً إلى أنهما من كبار لاعبي الفريق ويمتلكون الخبرة الكافية لحل أي أزمة، مؤكداً أن تلك الأنباء شائعات هدفها زعزعة استقرار الفريق قبل القمة

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة بالدور الأول ضمن منافسات الدوري الممتاز والمقررة الخميس على ملعب بتروسبورت .