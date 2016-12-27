رسمياً..محمد صلاح أفضل لاعب عربي في 2016

محمد صلاح يحصد جائزة اللاعب الأفضل عربياً

حصد الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق روما الإيطالي، جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2016 بشكل رسمي اليوم الثلاثاء .

وتسلم محمد صلاح جناح روما جائزة جلوب سوكر، لأفضل لاعب عربي في عام 2016 في الحفل الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية.

محمد صلاح يهزم رياض محرز ومهدي بن عطية في جائزة أفضل لاعب عربي

وتفوق الفرعون المصري على كل من، الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي الإنجليزي، والمغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي.

وكان الأرجنتيني كوبر قد ضم محمد صلاح لقائمة الفراعنة التي تستعد لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون .

جدير بالذكر أن الساحر الإماراتي عمر عبد الرحمن نجم فريق العين الإماراتي قد توج بجائزة أفضل لاعب خليجي في عام 2016 .