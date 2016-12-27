ملخص لمسات رمضان صبحي أمام ليفربول

رمضان صبحي يظهر أمام ليفربول

ظهر الفرعون المصري رمضان صبحي في مباراة فريقه ستوك سيتي أمام نظيره ليفربول الإنجليزي بالدوري اليوم الثلاثاء .

وكان ستوك سيتي قد تعرض لخسارة ثقيلة من ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

رمضان ضبحي يشارك بديلاً مع ستوك سيتي أمام ليفربول

وشارك نجم الفراعنة رمضان ضبحي بديلاً في الشوط الثاني للمباراة، حيث حل بديلاً لزميله ويلان في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، حيث ظهر بمستوى طيب .

جدير بالذكر أن رمضان صبحي انضم لقائمة المنتخب التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 المقررة الشهر المقبل بالجابون .