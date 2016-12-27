ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليفربول وستوك سيتي

ليفربول يسحق ستوك سيتي برباعية

سحق فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ستوك سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الثامنة عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي .

ليفربول يحقق فوزاً كبيراً على ستوك سيتي

وتقدم ستوك سيتي بالهدف الأول عن طريق لاعبه وولترز في الدقيقة 12، ثم أدرك ليفربول التعادل في الدقيقة 35 عبر لاعبه أدم لالانا، ثم أضاف فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 2 – 1 .

وفي الشوط الثاني، واصل ليفربول سيطرته على اللقاء، حتى نجح في إحراز الهدف الثالث والرابع عن طريق إمبولا وستوريدج في الدقيقتين 59 و 70 ، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 4 – 1 .

وبتلك النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 40 بفارق 6 نقاط عن تشيلسي المتصدر، بينما يحتل ستوك سيتي المركز الـ 13 برصيد 21 نقطة.