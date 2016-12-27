ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الاتحاد والأهلي

اتحاد جدة يتأهل لنهائي كأس ولي العهد

تأهل فريق الاتحاد إلى نهائي بطولة كأس ولي العهد السعودي للمحترفين بعد إقصاء غريمه التقليدي الأهلي في ديربي مدينة جدة .

وحقق الاتحاد فوزاً على حساب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الدور قبل النهائي ببطولة كأس ولي العهد .

وتقدم اتحاد جدة بهدفين عبر كل من فيلانويفا ومحمود كهربا في الدقيقتين 28 و38 ، ثم عادل السومة النتيجة للأهلي بهدفين متتاليين في الدقيقتين 73 و 76 ، قبل أن يخطف فهد المولد هدف الفوز القاتل للاتحاد في الدقيقة 91، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد 3 – 2 .

الاتحاد يضرب موعداً نارياً مع النصر في نهائي كأس ولي العهد

وضرب الاتحاد موعداً نارياً مع نظيره النصر في المباراة النهائية لبطولة كأس ولي العهد .