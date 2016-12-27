التفاصيل الكاملة لهروب جون أنطوي من الأهلي

جون أنطوي يهرب من الأهلي

غادر المهاجم الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصر متوجهاً إلى بلاده غانا بدون علم الجهاز الفني للنادي الأهلي .

ووفقاً لمصدر مقرب في الأهلي، فإن الغاني جون انطوي خطط للهروب من النادي الأهلي منذ فترة في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الفريق .

وأكد المصدر أن اللاعب قام بخداع الجهاز الإداري بالأهلي من أجل تنفيذ خطة هروبه، حيث طلب الحصول على جواز سفره من اجل السفر لبلاده عقب مباراة القمة في فترة توقف الدوري .

أنطوي يخدع الأهلي ويغادر لبلاده بعد حصوله على جواز سفره

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني اتفق مع اللاعب على الرحيل لبلاده عقب القمة ومنحه جواز سفره ، إلا أن اللاعب فور استبعاده من قائمة مباراة الزمالك، استغل حصوله على جواز سفره وقام بالمغادرة لبلاده دون علم أحد .

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد قرر فرض غرامة مالية على المهاجم الغني قدرها 250 ألف جنيه لسفره لبلاده دون حصوله على إذن من الجهاز الفني .