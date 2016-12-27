خطة سحرية من الأهلي لخطف مهاجم إنبي

جدو الصغير مفتاح الأهلي لضم مهاجم إنبي

يجهز مسئولو النادي الأهلي لخطة سحرية من أجل التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم نادي إنبي حال فشل التعاقد مع مهاجم أفريقي خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ووجه الأهلي انظاره نحو الحصول على خدمات عمرو مرعي مهاجم إنبي بعد تألقه الكبير مع الفريق هذا الموسم .

الاهلي يخطط لضم عمرو مرعي في الشتاء

ويخطط مسئولو الأهلي لاستغلال مفاوضات نادي إنبي لضم محمد حمدي زكي لاعب الفريق من أجل طلب عقد صفقة تبادلية .

وينوي الأهلي طلب ضم عمرو مرعي مع إعارة محمد حمدي زكي بالإضافة لدفع مبلغ مالي من أجل إتمام الصفقة .

جدير بالذكر أن الأهلي فشل حتى الان في التعاقد مع مهاجم أفريقي مميز لتلبية طلب الجهاز الفني بقيادة حسام البدري .