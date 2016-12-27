حسام البدري يطالب بضم هذا اللاعب في الشتاء

البدري يطالب إدارة الأهلي بضم حمودي

طلب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة القلعة الحمراء سرعة حسم صفقة التعاقد مع أحمد حمودي نجم نادي الباطن السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ويرغب البدري مدرب الأهلي في التعاقد مع صانع ألعاب فريق الباطن أحمد حمودي في يناير المقبل، حال فشل التعاقد مع كيجان دوللي نجم نادي صن داونز .

البدري يتمسك بضم حمودي في الشتاء

وتمسك البدري بضم حمودي في الشتاء نظراً لحاجة الفريق لضم صانع ألعاب يمتلك مهارات التحكم بالكرة وصناعة الفرص لزملائه وهو ما يتوافر في حمودي .

وكان الأهلي قد توصل لإتفاق مع أحمد حمودي على ضمه خلال انتقالات الشتاء، إلا أن اللاعب تلقى مؤخراً عروضاً من أندية سعودية .