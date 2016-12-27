رسمياً.. الأهلي بطلاً لدوري المرتبط لكرة السلة

سلة الأهلي بطلاً للدوري

خطف فريق كرة السلة بالنادي الأهلي لقب بطولة دوري المرتب من أنياب فريق سبورتينج اليوم الثلاثاء بشكل رسمي .

الأهلي يفوز على سبورتينج ويحقق لقب الدوري

وحقق النادي الأهلي الفوز على حساب فريق سبورتنج السكندري بنتيجة 57 / 43 في المباراة الفاصلة والتي جمعت بين الفريقين اليوم.

وكان الأهلي يحتاج للفوز أمس، الاثنين، على سبورتنج، ولكنه خسر بفارق هدفين، ليلجأ فريقا الأهلي وسبورتنج لمباراة فاصلة فاز فيها الفريق الأحمر ليؤكد تتويجه باللقب بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن فريق سلة الأهلي توج مؤخراً ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال، لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على حساب ريكرياتيفو الأنجولي في البطولة التي نظمتها القلعة الحمراء ..