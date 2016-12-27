رمضان صبحي على مقاعد بدلاء ستوك سيتي أمام ليفربول

رمضان صبحي احتياطيا مع ستوك سيتي أمام ليفربول

أعلن مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل مضيفه ليفربول في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وواصل هيوز الاحتفاظ بلاعبه المصري رمضان صبحي على دكة البدلاء للاتسعانة به حسب مجريات المباراة.

وجاء تشكيل ستوك سيتي كالتالي :

حراسة المرمى: جرانت

خط الدفاع : جونسون، شاوكروس، إيندي، بييتيرس

خط الوسط : ضيوف، إمبولا، ويلان، ألين، والترز

خط الهجوم : كراوتش.

أما البدلاء : جيفن، بوني، أفيلاي، أدم، رمضان صبحي، شاكيري، بويان