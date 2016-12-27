الاهلي يصعد أزمة جون أنطوي للهروب من الشرط الجزائي

الاهلي يجهز كوى ضد أنطوي لاتحاد الكرة

قرر الجهاز الإداري داخل النادي الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اتخاذ خطوات تصعيدية ضد الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

ويسعى عبد الحفيظ للتأكد من هروب اللاعب خارج مصر من أجل التقدم ضده بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصري.

وشهدت الساعات الماضية تمرد اللاعب على الأهلي ورفضه حضور المران أمس الإثنين ومران المستبعدين اليوم الثلاثاء.

وترددت أنباء كبيرة حول هروب اللاعب إلى موطنه غانا بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني للفريق.

وأصدر الأهلي عقوبة رادعة على اللاعب أمس بعد تغيبه عن المران بدون إذن وصلت إلى 250 ألف جنيه مصري وسيتم مضاعفتها في حالة مواصلة الغياب.

وبات أنطوي خارج حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق منذ فترة طويلة إلا أن الأهل يرفض فسخ التعاقد من جانبه حتى لا يتحمل قيمة باقي عقد اللاعب وكان يسعى لتسويقه خلال الفترة المقبلة.