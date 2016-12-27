أحمد حسن يجهز بلاغ جديد للنائب العام ضد مرتضى منصور

تطور جديد في أزمة أحمد حسن مع مرتضى منصور

شهدت الساعات القليلة الماضية وصول الأزمة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم منتخب مصر السابق إلى قمتها خاصة في ظل التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس نادي الزمالك ضد اللاعب.

يجهز أحمد حسن بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك لتقديمه خلال الساعات المقبلة بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الزمالك خلال الساعات الماضية ضده.

وأكد المستشار القانوني لأحمد حسن محمد الشرقاوي أن هناك عدد كبير من محامين الصعيد تضامنوا مع الصقر وقرروا الوقوف بجانبه ضد مرتضى منصور.

وأوضح الشرقاوي أن عدد من المحامين رفض هجوم رئيس الزمالك على الصقر مشددين على أنه أحد أهم النماذج المشرفة لصعيد مصر وأن أي تجاوز في حقه مرفوض.

وأضاف أن هناك عدد منهم يسعى للحضور مع اللاعب أمام النائب العام لتقديم بلغه الجديد وإعلان التضامن معه.