مرتضى منصور يعترض على الحكم المجري ويطالب بحكم مصري للقمة

مرتضى منصور يهدد بإلغاء القمة

فجر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وأعلن مرتضى منصور رسميًا اعتراضه على تولي المجري المجري كاساي إدارة مباراة القمة.

وبرر مرتضى منصور اعتراضه على الحكم المجري بسبب خوفه من تعرض فريقه للظلم مجددًا على يده.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن الحكم المجري قام بظلم الزمالك من قبل في مباراة القمة التي جمعت الفريقين الموسم الماضي في الدور الأول التي انتهت بفوز الأهلي بهدفي إيفونا وعمرو جمال.

وأكد مرتضى على ترحيبه بتولي طاقم تحكيم مصري إدارة مباراة القمة بدلًا من الطاقم المجري.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.