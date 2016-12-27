صورة.. الزمالك يضم حفني وستانلي ومرسي لقائمة مباراة الأهلي

قائمة نارية للزمالك أمام الاهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي المدير الفني للفريق عن القائمة التي سيخوض بها الفريق معسكره المغلق قبل مباراته أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك لاستضافة الأهلي يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة دخول معظم اللاعبين منهم أيمن حفني وستانلي وباسم مرسي رغم الإصابات.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

في حراسة المرمى:أحمد الشناوي وعمر صلاح

خط الدفاع: حسني فتحي وشوقي السعيد وأحمد دويدار وعلي جبر ومحمود حمدي ومحمد ناصف.

خط الوسط: طارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمود دونجا ومعروف يوسف وشيكابالا وأيمن حفني ومحمد إبراهيم وأحمد رفعت وريكو.

خط الهجوم: أحمد جعفر وباسم مرسي وستانلي.

واستبعد محمدحلمي كل من : جنش وإسلام جمال ورمزي خالد وأحمد توفيق لأسباب فنية ومصطفى فتحي ومحمد مسعد ومحمد مجدي للإصابة وأسامة إبراهيم للإيقاف