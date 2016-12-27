مفاجأة.. أنطوي هرب من مصر دون علم الاهلي

أنطوي يواصل الغياب من الأهلي

فجر مصدر داخل النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص الغاني جون أنطوي.

وأكد المصدر أن الأهلي فشل في التواصل مع أنطوي خلال الأيام الماضية وأن هناك احتمالية كبيرة لأن يكون اللاعب غادر القاهرة واتجه إلى بلاده.

وأوضح المصدر أن الأهلي يحاول الوصول للاعب منذ يوم الاحد بعدما قررتأخير المران الخاص بيوم أمس الإثنين إلا أن هاتف اللاعب مغلق.

وأضاف أنه الجهاز الفني أجري العديد من الاتصالات باللاعب إلا ان جميعها فشلت بالإضافة إلى أن اللاعب لم يحضر مران الفريق أمس.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة هامة الزمالك يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

وبات جون أنطوي خارج حسابات الأهلي خلال الفترة الأخيرة وتأكد بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن الأهلي وقع عقوبات مالية على اللاعب بعد غيابه عن تدريبات الأمس.