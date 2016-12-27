أنطوي يواصل الغياب عن الأهلي

غرامة مالية كبيرة على أنطوي عقب غيابه عن مران الفريق لليوم الثاني على التوالي

واصل الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغياب عن مران الفريق لليوم الثاني على التوالي حيث غاب اليوم عن مران المستبعدين من مباراة القمة أمام الزمالك.

وكان أنطوي قد غاب عن مران الأهلي أمس دون إذن ليتعرض اللاعب لغرامة مالية وفقا للائحة الفريق.

ومن المتوقع أن يتعرض اللاعب لعقوبة مالية قدرها 15 ألف دولار وذلك لغيابه عن المران ليومين متتاليين.

وياتي غيب أنطوي عن الأهلي ليؤكد كل الأنباء التي أشارت إلى قرب رحيله عن الأهلي في يناير وأنه على وشك التوقع لمصر المقاصة والانتقال إلى الفريق الفيومي في فترة الانتقالات الشتوية.