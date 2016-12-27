رسميا.. نجم الزمالك خارج القمة

محمد حلمي يؤكد غياب توفيق عن القمة

يغيب أحمد توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن فريقه في المباراة المقبلة أمام الأهلي في القمة 113 المقرر إقامتها بعد غد الخميس على ستاد بترو سبورت في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب توفيق ع تدريبات الزمالك منذ صدامه مع رئيس القلعة البيضاء عقب مباراة طنطا والتي فاز فيه الفريق الأبيض بهدف نظيف ، حيث انضم اللاعب للتجنيد.

وفي حديث لمدرب الزمالك محمد حلمي أكد على أن أحمد توفيق أصبح خارج حساباته في مباراة الخميس نظرا لغيابه عن الفريق في فترات كثيرة خلال الأيام الماضية.

وكان حلمي يفكر في الدفع باللاعب في مركز الظهير الأيمن بدلا من الغائب أسامة إبراهيم للإيقاف إلا أن المدرب حسم الأمر وأكد على عدم اعتماده على اللاعب نهائيا في المباراة.