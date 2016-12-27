أيوب يتحدث عن مواجهة الزمالك في القمة 113

أيوب: الفريق جاهز لمواجهة الزمالك

شدد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية فريقه للمواجهة المقبلة أمام الزمالك في القمة رقم 113 بين الفريقان.

ويواجه الأهلي غريمه الزمالك بعد غد الخميس في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ملعب “بترو سبورت”.

وفي تصريح للمدرب العام للأهلي قال “الفريق جاهز لهذه المواجهة الهامة مشيرا إلى الجميع داخل الفريق يعيش في حالة تركيز شديد من أجل تقديم عرض قوي في هذه المباراة”.

أيوب: نتطلع لتحقيق الفوز

وأضاف “الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري يتعامل مع كل المباريات بهدف واحد وهو تحقيق الفوز وهو الذي نسعى إليه في مباراة الخميس”.

وأتم حديثه “نسعى لمواصلة الصدارة في جدول الترتيب بالرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق إلا أن الجهاز الفني يثق في اللاعبين الموجودين”.