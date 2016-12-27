ربيعة يبدء في تنفيذ برنامجه العلاج عقب زوال الارتشاح

طبيب الأهلي يمنح ربيعة راحة من التدريبات في الفترة الحالية

يبدء رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تنفيذ برنامجه العلاجي من الإصابة التي تعرض لها في قدمه حتى زوال الارتشاح في الكاحل.

وتعرض ربيعة للإصابة بتمزق في أبريطة الكاحل خلال مشاركته في مران الفريق أول أمس وهي الإصابة التي سبتعد اللاعب عن الأهلي لمدة 6 أسابيع كما ستحرمه أيضا من المشاركة في صفوف منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2017.

ومنح خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ربيعة رحى من التدريبات خلال الفترة الحالية حتى زوال الارتشاح نهائيا ليبدء اللاعب في أداء التدريبات العلاجية عقب زوال الترشيح خوفا عليه من تفاقم الإصابة.