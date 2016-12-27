ثنائي الزمالك أول الراحلين في يناير

إسلام جمال ورمزي خالد أول الراحلين عن الزمالك في يناير

باتت أيام كلا من إسلام جمال ورمزي خالد في البقاء داخل نادي الزمالك معدودة وذلك بعدما تلق النادي الأبيض عرضين من الاتحاد السكندري وسموحة للتعاقد معهما في يناير المقبل.

ولم يحظى كلا اللاعبان بثقة الأجهز الفنية التي تولت تدري الزمالك هذا الموسم حيث لم يشارك كلا اللاعبان في المباريات.

وفي مدالخة هافتية ببرنامج “مع شوبير” الذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد” أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النادي تلقى بالفعل عرضان من أندية الاتحاد السكندري وسموحة لضمهما في يناير”.

وأضاف رئيس الزمالك “لن نمانع في رحيل اللاعبان في حالة موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد حلمي ففي حالة موافقته سيرحل اللاعبان وفي حالة رفضه فلن يتخلى عنهما”.