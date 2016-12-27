أنيس بو جلبان يحسم الجدل حول قضية رحيل معلول عن الأهلي

بوجلبان: علي ملعول باقٍ في الأهلي قال التونسي أنيس بوجلبان أن الظير الأيسر للفريق الأول لكرو القدم بالنادي الأهلي علي معلول لن يرحل عن الأهلي في يناير المقبل وأنه سيبقى حتى نهاية عقده مشيرا إلى أن اللاعب التونسي من الصعب أن يرحل عن القلعة الحمراء”.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن رغبة اللاعب التونسي في العودة إلى تونسي لظروف أسرية خاصة مع تلقي اللاعب عرصا للانتقال إلى نادي الترجي التونسي مقابل مليون و700 ألف دولار.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “من الأخر” الذي يذاع عبر أثير “نغم إف إم” قال لاعب الأهلي السابق “أنا على تواصل دائم مع معلول وهو الأن في مرحلة تأقلم كما أنه دائما ما يمدح الأهلي”.

بوجلبان: من الصعب رحيل معلول عن الأهلي



وأضاف “عقب نهاية فترة التأقلم أعتقد بأن علي سيصبح واحدا من أهم العناصر الأساسية في الأهلي لما يمتلكه اللاعب من قدرات مميزة للغاية”.

وواصل ” من الصعب أن يرحل معلول عن الأهلي وأن يعود إلى الأهلي واللي أنا متأكد منه أن علي يرغب في البقاء داخل صفوف الأهلي”.

وعن تلقي اللاعب لعرض من الترجي التونسي قال “ليس من الترجي فقط ولكن هناك العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع معلول ولكن مسالة خروجه من الأهلس صعبة بل وصعبة جدا على الأقل في هذه الفترة”.