فيديو.. أحمد الشيخ يكشف عن الورقة الرابحة في الأهلي والزمالك وتوقعه للقمة

الشيخ: البدري وحلمي الورقة الرابحة

قال أحمد الشيخ لاعب الأهلي والمعار إلى مصر المقاصة هذا الموسم أن مباراة القمة التي ستجمع بين الزمالك والأهلي ستكون الورقة الرابحة فيها هما كلا المدربان حسام البدري ومحمد حلمي.

ويتلقي الزمالك بغريمه الأهلي في القمة 113 واتلي ستقام على ملعب بترو سبورت بعد غد الخميس في أخر مقدباريات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

وفي مداخلة هاتفية للشيخ ببرنامج “جوه الجون” والذي يذاع عبر أثير “إذاعة الشباب والرياضة” قال “كلا المدربان سيكونان الورقة الرابحة في القمة وكل منهما سيعسى لإخراج كل ما لديه للفوز بالمباراة”.

الشيخ: أتمنى أن تنتهي المباراة بالتعادل

وأضاف “أما عن اللاعبين فعبد الله السعيد من الأهلي وشيكابالا من الزمالك فأي لاعب منهما إذا ما كان في حالته الطبيعية سيصنع الفارق مع فريقه”.

وأتم حديثه بتوقع نتيجة المباراة حيث قال “أي نتيجة تكون في صالح مصر المقاصة وأتمناها تعادل بين الفريقان لأننا داخلين على توقف ولا نريد أن يتنكد على أحد من جمهور الفريقان”.