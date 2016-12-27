فيديو.. الشيخ يكشف السر وراء تألقه مع مصر المقاصة هذا الموسم

الشيخ: ظهوري بشكل جيد مع المقاصة لهذا السبب

كشف أحمد الشيخ لاعب الأهلي والمعار إلى مصر المقاصة عن السر وراء تألقه مع فريقه الفيومي هذا الموسم.

ويعيش الشيخ حالة من التوهج الكروي هذا الموسم حيث يحتل اللتعب صدارة ترتيب هدافين الدوري برصيد 9 أهداف رفثة زميله الغاني نانا بوكو الذي أعير للشباب الإماراتي الأسبوع الماضي.

الشيخ: الاحتكاك بلاعبي الأهلي الموسم الماضي سبب رئيسي في تألقي مع المقاصة

وفي مداخبة عاتفية ببرنامج “جوه الجون” والذي يذاع عبر إذاعة “الشباب والرياضة” قال الشيخ “الموسم الذي قضيته في الأهلي كلن سببا قويا لظهوري بهذا ابأداء هذا الموسم”.

وأضاف “خلال الموسم الماضي استفدت بخبرات لاعبي الأهلي من خلال التدريبات بالإضافة إلى الاحتكاك بلاعبين كبار كان له دور كبير في ظهوري بهذا المستوى”.

وأتم حديثه عن أقرب اللاعبين إليه في الأهلي قائلا “باسم علي فهو لاعب خلوق للغاية بالإضافة إلى أنه يمتلك قدرات رائعة كرويا لكن كثرة الإصابة حرمته من التواجد في تشكيل الفريق”.