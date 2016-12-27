فيديو.. أحمد الشيخ يحسم أمر عودته للأهلي في يناير

الشيخ: مرتاح نفسيا في المقاصة ولكن.!

أكد أحمد الشيخ لاعب الأهلي والمعار لصفوف مصر المقاصة هذا الموسم أن موضوع عودته إلى النادي في يد مجلس إدارة نادي المقاصة وأنه سيكون سعيد في حالة ما تم ذلك.

وكان حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد أكد في تصريحات سابقة رغبته في إعادة الشيخ لصفوف القلعة الحمراء بعد تألقه بشكل لافت مع المقاصة.

ويعد أحمد الشيخ أحد أفضل اللاعبين في الدوري هذا الموسم حيث نجح في إحراز 9 أهداف محتلا صدارة الترتيب رفقة زميله نانا بوكو الذي تمت إعارته إلى الشباب الإماراتي.

الشيخ: سأكون سعيدا لو عدت إلى الأهلي في يناير

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “جوه الجول” والذي يذاع عبر إداعة الشباب والرياضة قال الشيخ “الحمد لله على النعمة التي بها هذا الموسم وبشكر مجلس إدارة نادي المقاصة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال وزملائه اللاعبين في الفريق الفيومي”.

وأضاف “مرتاح نفسيا بوجودي في المقاصة وكنت في مرحلة ضغط كبير قبل الانتقال له ولكن بفضل الله أعدت الثقة لنفسي من خلال المستوى الذي ظهرت عليه خلال هذا الموسم”.

وأتم حديثه “عقدي مع المقاصة إعارة حتى نهاية الموسم وأنا ملتزم بتعاقدي معهم ولكن إذا وافقوا على عودتي للأهلي في يناير سأكون سعيد جدا بهذا الأمر”.