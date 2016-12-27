مرتضى منصور يوضح حقيقة العروض التي تلقاها النادي لثنائي الفريق

مرتضى منصور: لم يصلنا أي عروض رسمية لباسم مرسي أو مصطفى فتحي

أوضح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة العروض التي وصلت إلى النادي بخصوص احتراف ثنائي الفريق باسم مرسي ومصطفى فتحي إلى الدوري الصيني والإيطالي.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام القيلة الماضية عن تلقي باسم مرسي عرضا للاحتراف في الدوري الصيني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة ، بالإضافة لتلقي مصطفى فتحي هو الأخر عرضا للاحتراف في تورينو الإيطالي على سبيل الإعارة أيضا.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “مع شوبير” والذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد “قال رئيس الزمالك “لم تصلنا أي عروض رسمية حتى الأن سواء لباسم أو مصطفى وكل ما يقال مجرد كلام شفهي من جانب وكيلي أعمال اللاعبان”

وأضاف “حالة وصول العرضين سندرسهما ولم نقف في مصلحة اللاعبان طالما متمسكان بالاحتراف”.