نجم الأهلي السابق يتوقع الفائز بالقمة 113

محمد فاروق يتوقع نتيجة القمة

كشف محمد فاروق لاعب الأهلي السابق والمقاولون العرب الحالي عن الفريق الذي من المتوقع أن يفوز بالقمة المقبلة التي ستجمع الزمالك والأهلي.

وسيواجه الزمالك غريمه الأهلي بعد غد الخميس في القمة 113 والتي ستقام على ستاد “بترو سبورت” في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

فاروق: أتوقع فوز الأهلي بالقمة لهذا السبب

وفي مداخلة هاتفية للاعب الأهلي السابق ببرنامج “مساء الأنوار” الذي يذاع عبر فضائية “أون سبورت” قال “أداء الأهلي يتميز بالجماعية أما أداء الزمالك فيتيمز بالفردية لذلك أتوقع فوز الأهلي بالمباراة”.

وأضاف “لاعبو الزمالك قبل القمة يعيشون حالة من الضغط النفسي الشديد وهو ما يؤثر بالسلب عليهم ، وهو الأمر الذي يرجح كفة الأهلي”.

وأنهة حديثه “عبد الله السعيد ووليد سليمان وقتين رابحتين في الأهلي وأتوقع بأنه سيقودونه للفوز”.