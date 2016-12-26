اخبار الاهلى

المجري «كاساي» حكماً لقمة الأهلي والزمالك

كتب وليد مجدي
- 26 ديسمبر، 2016 11:31 م
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اتحاد الكرة يكشف عن حكام القمة

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة القمة بين النادي الأهلي ونظيره الزمالك في قمة الكرة المصرية .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر بالدوري الممتاز والمقررة على ملعب بتروسبورت يوم الخميس المقبل .

المجري كاساي حكماً للقمة

وأكد ثروت سويلم أن الحكم المجري فيكترو كاساي سيقود قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك بشكل رسمي .

واتفق الاتحاد مع نظيره المجري على قيادة فيكتور كاساي لمباراة القمة، ليحسم الجدل الدائر حول حكام قمة المصرية .

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