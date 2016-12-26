المجري «كاساي» حكماً لقمة الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يكشف عن حكام القمة

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة القمة بين النادي الأهلي ونظيره الزمالك في قمة الكرة المصرية .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر بالدوري الممتاز والمقررة على ملعب بتروسبورت يوم الخميس المقبل .

المجري كاساي حكماً للقمة

وأكد ثروت سويلم أن الحكم المجري فيكترو كاساي سيقود قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك بشكل رسمي .

واتفق الاتحاد مع نظيره المجري على قيادة فيكتور كاساي لمباراة القمة، ليحسم الجدل الدائر حول حكام قمة المصرية .