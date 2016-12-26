المنتخب يستقر على خليفة نجم الأهلي في أمم أفريقيا

كوبر يستقر على بديل رامي ربيعة

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر على اللاعب البديل الذي سينضم للمنتخب خلفاً للمصاب رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي .

وتأكد غياب نجم الأهلي رامي ربيعة عن المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا بعد إصابته بتمزق في الكاحل في مران الأهلي بالأمس وتأكد غيابه لـ6 أسابيع .

أحمد دويدار خليفة رامي ربيعة في المنتخب

وينوي مدرب الفراعنة كوبر ضم اللاعب أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك لقائمة المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية خلفاً لرامي ربيعة .

جدير بالذكر أن المنتخب سيرسل القائمة النهائية للكاف يوم 29 ديسمبر المقبل، حيث من المنتظر الإعلان عنها رسمياً خلال اليومين المقبلين .