البدري يجهز مفاجأة للزمالك في القمة

مفاجأة حمراء من البدري للزمالك

يجهز حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة لنادي الزمالك في التشكيلة التي سيدخل بها الفريق مباراة القمة .

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر ضمن مباريات الدوري الممتاز والمقررة على ملعب بتروسبورت .

كريم نيدفيد مفاجأة البدري أمام الزمالك

وينوي البدري الدفع بكريم نيدفيد في خط وسط الفريق واستغلال انطلاقاته وتسديداته القوية على المرمى، تشكيل خطورة كبيرة على مرمى أحمد الشناوي .

وكان الأهلي قد أكد غياب قلبي الدفاع رامي ربيعة وأحمد حجازي عن مباراة القمة أمام الزمالك بسبب الإصابة .