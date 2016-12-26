ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الهلال والنصر

النصر يحسم ديربي الرياض

حسم فريق النصر ديربي العاصمة الرياض بالفوز على غريمه التقليدي وجاره الهلال اليوم الأثنين في نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي .

وحقق النصر الفوز على حساب نظيره الهلال بهدفين نظيفين في مباراة الدور قبل النهائي ببطولة كأس ولي العهد .

واحرز هدفين النصر كل من محمد السهلاوي والكرواتي مارين توماسوف في الدقيقتين 26 و 39 .

النصر ينتظر الفائز من ديربي جدة في نهائي كأس ولي العهد

وينتظر النصر، الفائز من ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد والمقررة غدًا الثلاثاء، في نهائي البطولة.