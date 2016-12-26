ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة هال سيتي ومانشستر سيتي

السيتي ينتزع فوز صعب على هال سيتي

انتزع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً صعباً من أنياب نظيره هال سيتي بهدفين دون رد في مباراة الجولة الثامنة عشر بالدوري الإنجليزي .

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث الـ45 دقيقة الأولى، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 0 – 0 .

توريه وإيهياناتشو يقودان السيتي للفوز على هال سيتي

وفي الشوط الثاني، تقدم السيتي بالهدف الأول في الدقيقة 72 عبر لاعبه يحيي توريه، ثم أضاف إيهياناتشو الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 78، لينتهي اللقاء بفوز السيتي 2 – 0 .

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده لـ39 نقطة في المركز الثاني خلف تشيلسي المتصدر، بينما تجمد رصيد هال سيتي عند 12 نقطة في المركز الأخير .