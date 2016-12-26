الأهلي يفرض غرامة مالية على الغاني «أنطوي»

غرامة مالية على مهاجم الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، فرض غرامة مالية على المهاجم الغاني جون أنطوي بعد غيابه عن مران الفريق اليوم .

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أنه سيتم توقيع عقوبة مالية على جون انطوي بعد غيابه عن مران الفريق اليوم بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني

أنطوي يغيب عن مران الأهلي بدون أسباب

وشهدت مران الأهلي اليوم على ملعب مختار التتش غياب المهاجم الغاني دون حصوله على إذن من الجهاز الفني، في إطار استعدادات الفريق لمباراة القمة .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في قمة الكرة المصرية بالجولة السابعة عشر ضمن منافسات الدوري الممتاز والمقررة على ملعب بتروسبورت .