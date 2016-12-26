صدمة جديدة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

صدمة زملكاوية قبل قمة الأهلي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صدمة جديدة قبل مباراة الفريق الهامة أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بالدوري .

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي، يوم الخميس على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحمد توفيق يغيب عن الزمالك أمام الأهلي

وبات اللاعب أحمد توفيق لاعب خط وسط فريق الزمالك خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة القمة بسبب تواجده في منطقة تجنيده وعدم انتظامه في تدريبات الفارس الأبيض .

وفشلت جهود الزمالك في استعادة اللاعب من منطقة التجنيد، ليبتعد عن خطط الفريق لمباراة القمة، ليواجه محمد حلمي أزمة كبيرة قبل القمة .