ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وسندرلاند

مانشستر يونايتد يحقق فوز ثمين على سندرلاند

حقق فريق مانشستر يونايتد، فوزاً ثقيلاً على حساب نظيره سندرلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم الإثنين، في مباراة الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يضرب سندرلاند بثلاثية

وتقدم مانشستر يونايتد بالهدف الأول في الدقيقة 39 عبر بليند، ثم أضاف إبراهيموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 82، في حين أحرز مختاريان الهدف الثالث في الدقيقة 86، بينما أحرز سندرلاند فابيو بوريني، في الدقيقة 91.

ورفع مانشستر يونايتد، رصيده لـ33 نقطة، في المركز السادس، بينما يقبع سندرلاند، بالمركز الثامن عشر بـ14نقطة.