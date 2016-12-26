ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة تشيلسي وبورنموث

تشيلسي يواصل صدارته للدوري الإنجليزي

واصل فريق تشيلسي الإنجليزي صدارته للدوري الإنجليزي، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره بورنموث اليوم الأثنين .

وحقق تشيلسي الـ12 على التوالي بتغلبه على حساب فريق بورنموث بثلاثية نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ18 من البريميرليج .

تشيلسي يضرب بورنموث بثلاثية

وتقدم البلوز بالهدف الأول في الدقيقة 24 عبر مهاجمه بيدرو، ثم أضاف إيدن هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 49، قبل أن يختتم بيدرو ثلاثية الفريق اللندني في الدقيقة 93 .

وبتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الـ13.