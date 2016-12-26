ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أرسنال وويست بروميتش

أرسنال يستعيد نغمة الإنتصارات أمام ويست بروميتش

نجح فريق آرسنال في استعادة نغمة الانتصارات بعدم انتزع فوز صعب على حساب ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف نظيف، مساء اليوم السبت ، في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات .

جيرو يقود أرسنال للفوز على ويست بروميتش

وأحرز هدف الفريق اللندني الوحيد، مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 86 ،ليستعيد المدفعجية نغمة الفوز بعد الهزيمة في آخر لقاءين ضد إيفرتون ومانشستر سيتي.

وبتلك النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث ، بينما تجمد رصيد وست بروميتش عند 23 نقطة في المركز التاسع.