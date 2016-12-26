رد قوي من أحمد حسن على مرتضى منصور

أحمد حسن: الجميع يعرف من أكون.. ومن هو مرتضى منصور!

رد أحمد حسن عميد لاعبي العالم ولاعب فريقي الأهلي والزمالك سابقاً على مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بعدما قام الأخير بمهاجمته تليفزيونياً أمس الأحد.

ووجه أحمد حسن عدد من الرسائل لمرتضى منصور خلال حديث له مساء اليوم الأثنين، مشدداً على تأكد النيابة العامة من وصول رسائل التهديد التي تلقاها من رئيس الزمالك.

وقال أحمد حسن: ” احترم نفسي قبل أن احترم الجميع، وبالتالي فلن أنزل لمستوى مرتضى منصور الرديء في الحوار وسيكون ردي في الوقت المناسب وبطريقة واضحة للجميع “.

وأكمل: ” المحامي مرتضى منصور دائماً ما يهاجم الجميع ويعتمد على تشويه سمعة أي فرد، ولكن في النهاية الجميع يعني من أكون ومن يكون مرتضى منصور “.

وأردف: ” أتمنى أن تفتح الجهات الرقابية ملف أموال كما ذكر مرتضى منصور، وأيضاً ملفه مطلوب فتحه، وحينها سيعرف الجميع من أين جمعت الأموال “.

واختتم: ” لا أتأخر في سداد مستحقات الدولة على عكس مرتضى منصور الذي يرفض دفع 12 مليون جمية كمخالفات أقرتها محافظة الجيزة على أحد ممتلكاته المخالفة “.