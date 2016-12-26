الأهلي يعلن مدة غياب رامي ربيعة

رامي ربيعة يغيب عن الأهلي لستة أسابيع

أعلن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عن المدة التي سيغيبها رامي ربيعة مدافع الفريق عن التدريبات والمباريات بعد الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وكان ربيعة قد تعرض لإصابة خلال مران الأهلي أمس الأحد، مما أدى إلى إجراءه لأشعة وفحوصات طبية أثبتت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل.

وبات في حكم المؤكد أن يغيب رامي ربيعة عن الأهلي لمدة ستة أسابيع، وذلك بناء على تقرير الجهاز الطبي للفريق الصادر بناء على أشعة اللاعب.

وتأكد غياب رامي ربيعة عن مباراة الأهلي والزمالك، في الوقت الذي بات فيه اللاعب خارج قوام منتخب مصر استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون.