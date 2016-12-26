البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

البدري يختار 26 لاعباً في قائمة الأهلي

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه استعداداً لمواجهة الزمالك يوم الخميس القادم في إطار مباريات الدوري المصري.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الخميس القادم على ملعب بتروسبورت في القاهرة، في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر البدري اختيار 26 لاعباً للدخول في معسكر الفريق استعداداً للمباراة، حيث سيتم خروج ثمانية لاعبين منهم قبل انطلاق المباراة مباشرة.

وضمت قائمة الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل، مسعد عوض

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، علي معلول، حسين السيد، صبري رحيل، سعد سمير، محمد نجيب

خط الوسط: حسام غالي، عمرو السولية، حسام عاشور، أكرم توفيق، عبد اللّه السعيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، كريم نيدفيد، ميدو جابر، صالح جمعة، محمد حمدي زكي

خط الهجوم: جونيور اجايي، عماد متعب، عمرو جمال، مروان محسن