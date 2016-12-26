التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الزمالك

البدري يركز على ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

ظهرت ملامح تشكيل الأهلي في مواجهة الزمالك أثناء المران الذي خاضه الفريق مساء اليوم الأثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الخميس القادم على ملعب بتروسبورت في القاهرة في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وحسب ما جاء في مران الأهلي، فإن البدري سيدفع بالرباعي محمد هاني وسعد سمير ومحمد نجيب وحسين السيد في الخط الدفاعي للفريق.

وسيتواجد أحمد فتحي في خط الوسط الدفاعي إلى جانب حسام عاشور، في الوقت الذي سيقود فيه مروان محسن الخط الهجومي منفرداً.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الاهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد هاني، سعد سمير، محمد نجيب، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، أحمد فتحي، وليد سليمان، عبد الله السعيد، جونيور أجاي.

خط الهجوم: مروان محسن