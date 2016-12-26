مؤمن زكريا يثير غضب البدري في مران الأهلي

البدري غاضب من مؤمن زكريا

أثار اللاعب مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي استياء حسام البدري المدير الفني للفريق خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأثنين.

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك على ملعب بتروسبورت يوم الخميس القادم في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وأوقف البدري مران الأهلي اكثر من مرة من أجل تصحيح الاخطاء التي يقع فيها اللاعبين، وخاصة مؤمن زكريا الذي بدى مخالفاً لتعليمات البدري أكثر من مرة.

وقام البدري بتعنيف مؤمن زكريا أكثر من مرة خلال المران بسبب مخالفته للتعليمات، وهو ما أدى بالمدير الفني للأهلي لإيقاف المران أكثر من مرة.