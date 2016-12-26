أنطوي يغيب عن مران الأهلي

أنطوي يفشل في الوصول إلى تدريب الأهلي

غاب الغاني جون أنطوي مهاجم النادي الأهلي عن تدريب فريقه الذي أقيم مساء اليوم الأثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك على ملعب بتروسبورت يوم الخميس القادم في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وفشل أنطوي في الوصول إلى مقر تدريب النادي الأهلي بسبب الأزدحام المروري، والذي أدى إلى تأخر انطلاق المران لمدة 60 دقيقة حتى وصول جميع اللاعبين.

وقرر البدري تأجيل المران لمدة ساعة كاملة بسبب الأزدحام المروري الذي أدى إلى تأخر وصول اللاعبين، قبل أن يصل الجميع باستثناء أنطوي.