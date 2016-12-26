مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للأهلي وعبد الحفيظ

مرتضى منصور يرد على عبد الحفيظ

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة قوية إلى إدارة النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وأشار منصور إلى أن علاقة نادي الزمالك بالأهلي “محترمة”، مشدداً على أنه لا يمانع خوض مباراة الدور الثاني بين الفريقين بملعب السلام.

وأكمل: ” الزمالك مش خايف من الأهلي، ولكننا رفضنا اللعب في برج العرب بسبب سوء الأحوال الجوية هناك “.

واختتم: ” الزمالك أقوى وأحرف من الأهلي، وأقول لعبد الحفيظ بدل ما تهزم الزمالك في الصين كما قلت من قبل تعال وتغلب عليه في بتروسبورت “.