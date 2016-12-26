14 رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل القمة

مرتضى منصور يوجه 14 رسالة للاعبيه

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عدد من الرسائل للاعبي فريقه قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأثنين بميت عقبة.

ويستعد الزمالك حالياً لملاقاة الأهلي يوم الخميس القادم على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور في اجتماعه مع لاعبي الزمالك: ” كل لاعب يعرف جيداً المطلوب منه في هذه المباراة، الجميع ينتظرها على أحر من الجمر “.

وأكمل: ” دافعوا عن ناديكم “.

وأضاف: ” أريد أن تكون أعصابكم هادئة، وخاصة طارق حامد، يجب عليك ألا تستجيب للاستفزازات “.

وفي رسالة أخرى، قال مرتضى: ” المباراة كانت ستؤجب، والمنتخب سيقوم بضم ثمانية أو تسعة لاعبين منكم “.

وأردف: ” حافظوا علي علاقتكم بلاعبي الاهلي، هناك دعايا لتحطيم المعنويات قبل القمة ولكنها فشلت “.

موضحاً: ” أريد طاعة عمياء للحكام، واللاعب الذي سيخرج من القائمة لا يجب عليه أن يحزن، أريد روح طيبة بيمكن “.

مضيفاً: ” انسوا فترة الانتقالات القادمة أو الإعارات، وسنقوم بتجديد التعاقد مع باسم مرسي، مراته وشها حلو عليه “.

ووعد مرتضى منصور لاعبي الزمالك، قائلاً: ” لو نجحتم في الفوز على الأهلي فإننا سنقوم بصرف مستحقاتكم المتأخرة فوراً “.

وأتم: ” الزمالك يتعرض لحرب شرسة هدفها هد حيل الفريق “.

واختتم:” الزمالك افضل للاعيبة في مصر “.