النني احتياطياً مع أرسنال أمام وست برومتش

فينجر يعلن تشكيل ارسنال

أعلن الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي عن تشكيل فريقه في مواجهة وست برومتش ألبيون بالدوري الإنجليزي.

ويتواجد المصري محمد النني في تشكيل أرسنال الاحتياطي خلال المباراة، حيث سيتواجد الثنائي جرانيت تشاكا وفرانسيس كوكولين في خط الوسط.

ويرغب أرسنال في تحقيق الفوز على حساب وست برومتش من أجل مواصلة منافسته على صدارة المسابقة بعد أن تراجع خلال الأسابيع الأخيرة من اللقاء.

تشكيل ارسنال: تشيك، بيرلين، جابريل، كوسيلني، جيبس، كوكولين، تشاكا، أوزيل، أيوبي، سانشيز، جيرو.